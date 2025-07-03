Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Tradisi Pacu Jalur Asal Riau yang Viral dan Mendunia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |10:54 WIB
JAKARTA - Pacu Jalur kini tengah viral dan menjadi sorotan netizen dunia. Hal ini bermula dari aksi anak kecil yang menari di atas perahu tersebut. Perlombaan tradisional asal Riau itu membuat warganet global terpana hingga banyak tokoh global yang meniru tarian di atas perahu ini.

Dari video yang beredar luas, nampak momen perlombaan Pacu Jalur yang menampilkan puluhan anak-anak mendayung perahu panjang. Uniknya, ada seorang penari cilik yang biasa disebut Anak Coki dan menari-nari di depan perahu tersebut.

Tarian bocah cilik ini menyita perhatian netizen hingga ditiru banyak warganet di dunia. Para pemain dari klub sepak bola, Paris St Germain (PSG) bahkan ikut melakukan gerakan tarian Pacu Jalur itu saat momen selebrasi mereka.


Apa Itu Pacu Jalur

Melansir laman Kota Jalur, Kamis (3/7/2025), Pacu Jalur merupakan perlombaan tradisional yang selalu dinantikan masyarakat. Jalur yang mengikuti perlombaan pun bisa mencapai lebih dari 100.

Menurut masyarakat setempat, jalur merupakan 'perahu besar' terbuat dari kayu bulat tanpa sambungan dengan kapasitas 45-60 orang pendayung (anak pacu).

Perlombaan yang konon sudah ada sejak tahun 1903 ini menjadi agenda tetap Pemerintah Provinsi Riau untuk menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk berkunjung ke Riau, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada masa penjajahan Belanda Pacu Jalur diadakan untuk memeriahkan perayaan adat, kenduri rakyat dan untuk memperingati hari kelahiran ratu Belanda wihelmina yang jatuh pada tanggal 31 Agustus. 

Kegiatan pacu jalur pada zaman Belanda dimulai pada tanggal 31 Agustus, 1 atau 2 September. Perayaan pacu jalur tersebut dilombakan selama 2-3 hari, tergantung pada jumlah jalur yang ikut dipacu.

 

Halaman:
1 2
      
