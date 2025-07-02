Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tren Pacu Jalur Mendunia, Gerakannya Dipakai Pemain PSG hingga Maskot AC Milan

Yoga Prabowo Pongdatu , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |20:06 WIB
Tren Pacu Jalur Mendunia, Gerakannya Dipakai Pemain PSG hingga Maskot AC Milan
Tren Pacu Jalur Tren Mendunia, Gerakannya Dipakai Pemain PSG hingga Maskot AC Milan (Foto: Tiktok)
A
A
A

TARIAN Pacu Jalur tengah menjadi tren di media sosial. Sebuah gerakan tarian yang identik dengan kegembiraan di festival perahu tradisional Indonesia, alias Pacu Jalur, kini merambah panggung sepak bola global.

Gerakan pacu jalur pun dipakai sebagai selebrasi pemain sepak bola. Gerakan khas aura farming yang ceria dari anak-anak di atas perahu kini diadopsi oleh bintang-bintang Paris Saint-Germain (PSG) bahkan maskot klub raksasa Italia, AC Milan.

Video yang beredar luas dibagikan oleh akun resmi PSG di laman tiktok nya @psg, rabu (2/7/2025). Di satu sisi, terekam momen-momen riuh festival Pacu Jalur di Indonesia, di mana seorang anak kecil dengan lincahnya menari di atas perahu, menciptakan aura farming yang unik dan penuh semangat.

pacu jalur

Namun, yang mengejutkan, gestur aura farming ini tiba-tiba muncul di lapangan hijau Eropa. Pemain-pemain top dari klub Paris Saint-Germain (PSG) terlihat menirukan gerakan ini usai mencetak gol atau merayakan kemenangan usai pertandingan.

Tak hanya di klub Ibu Kota Prancis, fenomena aura farming ini juga menjangkiti Negeri Pizza, Italia. Pada unggahan Tiktok akun resmi @acmilan, maskot ikonik AC Milan terekam dalam video sedang melakukan gerakan serupa.

pacu jalur

Sebuah ekspresi kegembiraan dari kancah lokal di Indonesia, yang mungkin awalnya hanya dilihat oleh sedikit orang, kini menemukan panggung global di kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia. Ini bukan sekadar gerakan tarian, melainkan cerminan dari semangat dan energi positif yang bisa dikenali dan dirayakan di mana saja.

Crossover budaya ini menjadi pengingat menarik akan bagaimana tradisi lokal dapat berinteraksi dengan skala dunia, menciptakan jejak yang tak terhapuskan dalam budaya populer dan menginspirasi kreativitas baru.

 

