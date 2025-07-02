Bikin Nangis! Kisah Ayah Rayakan Ultah Anak dengan Sederhana, Netizen Auto Banjir Air Mata

VIRAL video menyentuh hati jutaan pengguna media sosial TikTok. Video ini menunjukkan ketulusan cinta seorang ayah tak mengenal batasan materi.

Video tersebut memperlihatkan momen haru seorang ayah yang merayakan ulang tahun putrinya dengan cara yang sangat sederhana namun penuh makna, sebuah roti tawar dengan sebatang lilin menyala. Kebahagiaan dan ketulusan sang ayah yang terpancar jelas dalam video itu, ditambah dengan cerita di baliknya, berhasil mengaduk emosi warganet.

Dalam unggahan yang dibagikan oleh akun putrinya bernama @nadiasyaila, Kamis (3/7/2025), terlihat sang ayah dengan wajah sumringah memegang roti yang berfungsi sebagai kue ulang tahun. Di hadapan kamera, ia memamerkan senyum lebar penuh kebanggaan dan kebahagiaan.

Melalui keterangan video, sang putri mengungkapkan bahwa perayaan itu dilakukan secara kecil-kecilan oleh ayahnya. Kebahagiaan sang ayah semakin bertambah karena ia baru saja mendapatkan rezeki berupa Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Dengan dana tersebut, sang ayah berjanji akan membelikan hadiah tas baru untuk putrinya, yang tak hanya berulang tahun, tetapi juga naik ke kelas 2 SMA.

"I love you bapak," tulis sang putri

Unggahan tersebut dilihat lebih dari 9.6 juta views, 2 juta likes, dan lebih dari 35 ribu komentar. Video ini memicu gelombang emosi tak terbendung di kalangan netizen. Berbagai komentar membanjiri unggahan tersebut, menunjukkan betapa kuatnya dampak sebuah gestur cinta yang tulus. Banyak yang mengaku tak kuasa menahan air mata melihat kesederhanaan dan ketulusan cinta sang ayah.