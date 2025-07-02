Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Apple Perkenalkan Tarian Ratoh Jaroe, Ternyata Ini Sejarahnya!

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |14:18 WIB
Apple Perkenalkan Tarian Ratoh Jaroe, Ternyata Ini Sejarahnya!
JAKARTA - Apple baru baru ini memposting video tarian Ratoh Jaroe di akun Instagram resminya yang dibuat oleh salah satu pendiri Parallel Studio yaitu Agung Pambudi. Video tersebut memperlihatkan tarian Ratoh Jaroe yang dimainkan oleh ratusan orang menggunakan busana berwarna hitam serta dipadukan kain songket khas Aceh.

Sebenarnya apa yang membuat Tari Ratoh Jaroe begitu spesial, berikut sejarahnya dirangkum Okezone Rabu (2/6/2025):

Sejarah Tari Ratoh Jaroe

Salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia yaitu Tari Ratoh Jaroe yang berasal dari provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tari Ratoh Jaroe merupakan tarian yang dikenal dengan tarian seribu tangan yang dimainkan oleh para penari perempuan dalam jumlah banyak. 

Nama Tari Ratoh Jaroe memiliki arti berzikir atau mengingat Allah SWT melalui gerakan tangan. Secara etimologi, Ratoh Jaroe berasal dari kata “Ratoh” yang artinya berkata atau berbincang dan “Jaroe” berarti jari tangan. 

Dengan demikian, tarian ini mempunyai makna melantunkan syair atau menceritakan sebuah kisah dengan diiringi petikan-petikan dari tangan. Tarian ini diciptakan oleh Yusri Saleh atau yang akrab dipanggil Dek Gam, seniman asal aceh, pada tahun 2000. Nama Ratoh Jaroe berasal dari koreografer asal Aceh, Khairul Anwar, yang pernah bekerja sama dengan Dek Gam.

Selain itu, tujuan utama dari tari ratoh jaroe yaitu untuk menunjukkan karakteristik wanita aceh yang terkenal akan kekompakannya antara satu sama lain, pemberani, dan semangat pantang menyerah. Suara teriakan yang meledak-ledak serta diiringi alunan musik memiliki makna sebagai bentuk ekspresi dan tekad kuat para wanita.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
Telusuri berita women lainnya
