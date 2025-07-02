Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral, Makanan Indonesia Cocok di Lidah Pemain Timnas Pakistan: Perut Kami Sangat Penuh

Felisitas Natali Ancilla Resty , Jurnalis-Rabu, 02 Juli 2025 |12:27 WIB
Viral, Makanan Indonesia Cocok di Lidah Pemain Timnas Pakistan: Perut Kami Sangat Penuh
Viral, Makanan Indonesia Cocok di Lidah Pemain Timnas Pakistan: Perut Kami Sangat Penuh, (Foto: Instagram)
JAKARTA - Maria Khan, Kapten Timnas Sepakbola Wanita Pakistan, dalam sebuah wawancara menyatakan bahwa ia tak khawatir soal makanan halal di Indonesia. Bahkan, tim-nya memiliki nafsu makan yang baik dan meningkat.

Dalam Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026, Indonesia kali ini menjadi tuan rumah. Pertandingan kualifikasi ini diselenggarakan di Stadion Indomilk Arena, Tangerang dan diikuti oleh 34 negara, seperti Indonesia, Pakistan, Taiwan, Kirgistan yang berada dalam grup D dan lainnya.

Viral, Makanan Indonesia Cocok di Lidah Pemain Timnas Pakistan
Viral, Makanan Indonesia Cocok di Lidah Pemain Timnas Pakistan

"Saya pikir sebagai seorang pemain berada di negara yang punya makanan halal, dan persiapan kami juga untuk bermain tiga pertandingan itu dalam waktu yang singkat dan tidak khawatir soal nutrisi ini sangat bagus untuk seorang pemain," ujar Kapten dari tim nasional sepak bola Pakistan, Maria Khan.

Dengan kemudahan mendapatkan makanan halal di Indonesia, ia mengakui nafsu makannya menjadi meningkat.

"Jadi ya, nafsu makan dan perut kami sangat penuh," ungkapnya

Pada Sabtu, 28 Juni 2025 sebelum dimulainya pertandingan pembuka Grup D antara Pakistan vs Taiwan pada Kualifikasi Piala Asia 2026 diadakan Press Conference Pre-Match. Dalam Press Conference tersebut Kapten dari tim nasional sepak bola Pakistan, Maria Khan menyatakan bahwa selama di Indonesia ia tidak khawatir mengenai makanan karena di sini tersedia banyak makanan halal.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
