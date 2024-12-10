Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

I Fashion Festival & The Masterpiece 2024: Desainer Namira Pramadhina Tampilkan Koleksi Kasual Bertema Alam

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 10 Desember 2024 |19:11 WIB
I Fashion Festival & The Masterpiece 2024: Desainer Namira Pramadhina Tampilkan Koleksi Kasual Bertema Alam
I Fashion Festival & The Masterpiece 2024: Desainer Namira Pramadhina Tampilkan Koleksi Kasual Bertema Alam
A
A
A

HighEnd kembali menggelar The Masterpiece dan I Fashion Festival (IFF) 2024. Acara ini digelar pada Selasa, (10/12/2024) menjadi momentum antara designer untuk terus mengembangkan kekreatifan mereka dalam dunia fashion.

Salah satunya koleksi yang membanggakan ialah karya dari desainer Tanah Air, Namira Pramadhina Anjali. Desainer IFF untuk brand Natswaer ini menampilkan 10 koleksi busananya dengan tema alam bernama Puspa Nusa.

Desainer Namira Pramadhina Tampilkan Koleksi Kasual Bertema Alam
Desainer Namira Pramadhina Tampilkan Koleksi Kasual Bertema Alam

“Ini lebih ke motif-motif bunga yang ada di Indonesia, salah satunya bunga dari bangka belitung. Kita  angkat dalam koleksi ini, sama ada touch of songketnya dikit-dikit,” ungkap Namira saat ditemui di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (10/12/2024).

Namira mengatakan, koleksi dari Natswear ini identik dengan nuansa busana yang simple dan kasual. Demi momen megah di The Masterpiece dan I Fashion Festival (IFF) 2024, Namira memberikan sentuhan yang lebih glamor dan memukau.

“Kita sebenarnya lebih kasual, tapi untuk acara ini kita modif sedikit agak lebih gong, kita tambahkan gaun dan asesorisnya,” jelas Namira.

Desainer Namira Pramadhina Tampilkan Koleksi Kasual Bertema Alam
Desainer Namira Pramadhina Tampilkan Koleksi Kasual Bertema Alam

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/194/3188675/atta-UuDX_large.jpg
Atta Halilintar Raih Penghargaan HighEnd Lifestyle Awards 2025, Siap Bikin Inovasi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/194/3188673/liliana-7aGK_large.jpg
Livette, Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo Melenggang di I Fashion Festival & The Masterpiece 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/194/3188671/award-AytC_large.jpg
Dokter Kecantikan Ayu Widyaningrum Sabet Penghargaan HighEnd Lifestyle Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/194/3188002/highend-6Y1j_large.jpg
HighTea with HighEnd di The Gramercy Alam Sutera Dapat Sambutan Hangat Peserta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/194/3187954/highend-tL0C_large.jpg
Kolaborasi HighEnd dan Alam Sutera Tampilkan Visi Hunian Eksklusif Bernilai Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/194/3187938/highend-eGMu_large.jpg
HighTea with HighEnd Gelar Ajang Sosial, Padukan Keindahan dan Kemewahan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement