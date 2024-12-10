I Fashion Festival & The Masterpiece 2024: Desainer Namira Pramadhina Tampilkan Koleksi Kasual Bertema Alam

HighEnd kembali menggelar The Masterpiece dan I Fashion Festival (IFF) 2024. Acara ini digelar pada Selasa, (10/12/2024) menjadi momentum antara designer untuk terus mengembangkan kekreatifan mereka dalam dunia fashion.

Salah satunya koleksi yang membanggakan ialah karya dari desainer Tanah Air, Namira Pramadhina Anjali. Desainer IFF untuk brand Natswaer ini menampilkan 10 koleksi busananya dengan tema alam bernama Puspa Nusa.

“Ini lebih ke motif-motif bunga yang ada di Indonesia, salah satunya bunga dari bangka belitung. Kita angkat dalam koleksi ini, sama ada touch of songketnya dikit-dikit,” ungkap Namira saat ditemui di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (10/12/2024).

Namira mengatakan, koleksi dari Natswear ini identik dengan nuansa busana yang simple dan kasual. Demi momen megah di The Masterpiece dan I Fashion Festival (IFF) 2024, Namira memberikan sentuhan yang lebih glamor dan memukau.

“Kita sebenarnya lebih kasual, tapi untuk acara ini kita modif sedikit agak lebih gong, kita tambahkan gaun dan asesorisnya,” jelas Namira.