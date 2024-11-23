Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aksi Influencer Kebugaran Berolahraga di Lorong Pesawat Tuai Kecaman Netizen  

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |23:30 WIB
Aksi Influencer Kebugaran Berolahraga di Lorong Pesawat Tuai Kecaman Netizen  
Aksi influencer kebugaran berolahraga di lorong pesawat tuai kecaman netizen. (Foto: YouTube)
A
A
A

SEORANG mantan bintang sinetron dan influencer kebugaran asal Meksiko, Barbara de Regil menjadi sorotan karena melakukan olahraga di lorong pesawat saat penerbangan.

Momen dia olahraga di pesawat itu, dibagikan di laman Instagram pribadinya saat melakukan perjalanan jarak jauh. Diketahui, dia bepergian bersama suaminya, namun tidak diketahui tujuan kepergiannya.

Dilansir dari New York Post, Sabtu (23/11/2024), karena perjalanannya yang cukup panjang, dia pun memutuskan melepas rasa lelah di dalam pesawat dengan berolahraga.

"Saya merasa gila setelah hampir 35 jam berada di pesawat," kata de Regil dalam live tersebut.

Alih-alih melakukan peregangan ringan atau berjalan menuju lorong, dia memilih melakukan latihan seluruh tubuh yang intens dan bertahap di tengah kabin.

Rekaman itu memperlihatkan Barbara yang mengenakan penutup mata dan piyama, berlari di tempat di lorong. Dia kemudian melakukan serangkaian squat jump seolah-olah sedang mengikuti kelas olahraga.

Sementara itu, suaminya terlihat dengan santai memainkan ponselnya sambil duduk di kursinya.

 

Halaman:
1 2
      
