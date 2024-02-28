Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Rose BLACKPINK Bergaya Tren Bold Underwear ke Paris Fashion Week

Pradita Ananda , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |17:30 WIB
Potret Rose BLACKPINK Bergaya Tren Bold Underwear ke Paris Fashion Week
Rose BLACKPINK (Foto: Instagram)
SEBAGAI duta merek global, salah satu rumah mode mewah asal Perancis, Saint Laurent sejak tahun 2020, Rosé BLACKPINK jadi salah satu idol K-Pop yang turut melenggang ke pekan mode dunia.

Rose turur menghadiri fashion show Saint Laurent Fall/Winter 2024-2025 di Paris. Menjelang pertunjukan Saint Laurent, saat bertolak ke Perancis dari Korea, Rosé sudah mencuri hati dengan gaya fesyennya yang trendi saat ia melakukan perjalanan ke Prancis dari Korea.

Melenggang di airport,. Rosé mengejutkan para penggemar dan juga netizen dengan tampilan outfitnya hari ini. Pasalnya, pelantun hits On The Ground, How You Like That hingga Pink Venom tersebut terlihat mengenakan outfit berkonsep bold underwear yang memang sedang hits naik daun saat ini, dikutip dari Koreaboo, Rabu (28/2/2024)

(Foto: OSEN) 

Selain Rose, sebelumnya ada diva senior Lee Hyori, Yunjin dan Chaewon LE SSERAFIM yang juga sudah tampil dengan mengenakan outfit bergaya bold underwear untuk kostum panggung di video clip terbarunya. 

