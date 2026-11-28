Sering Kembung atau Asam Lambung? Coba Tidur Miring ke Kiri, Ini Manfaatnya

POSISI tidur ternyata tidak hanya memengaruhi kenyamanan saat beristirahat, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kesehatan pencernaan. Salah satu posisi yang banyak direkomendasikan adalah tidur miring ke kiri.

Posisi ini disebut dapat membantu mengurangi gejala asam lambung atau heartburn sekaligus mendukung proses pencernaan selama tidur. Hal tersebut berkaitan dengan posisi organ dalam tubuh dan pengaruh gravitasi terhadap pergerakan makanan maupun sisa pencernaan.

Selain itu, tidur menyamping juga dikaitkan dengan sejumlah manfaat lain, mulai dari mengurangi kebiasaan mendengkur hingga membantu menjaga saluran pernapasan tetap terbuka.

Lantas, mengapa tidur miring ke kiri dianggap lebih baik untuk pencernaan dibandingkan posisi tidur lainnya? Berikut penjelasannya.

1. Tidur Miring ke Kiri Membantu Mengurangi Asam Lambung

Dilansir dari Health Line, salah satu manfaat tidur miring ke kiri adalah membantu mengurangi gejala refluks asam lambung atau gastroesophageal reflux disease (GERD). Hal ini berkaitan dengan posisi lambung dan kerongkongan di dalam tubuh. Ketika seseorang tidur miring ke kiri, posisi lambung cenderung berada lebih rendah dibandingkan kerongkongan.

Kondisi tersebut dapat membantu mengurangi kemungkinan asam lambung naik kembali ke kerongkongan selama tidur. Sebuah penelitian pada 2010 yang membandingkan posisi tidur menemukan adanya hubungan antara tidur miring ke kanan dan peningkatan kejadian heartburn dibandingkan tidur miring ke kiri.

Karena itu, bagi orang yang sering mengalami sensasi panas di dada akibat asam lambung, mencoba tidur miring ke kiri bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk meningkatkan kenyamanan saat beristirahat.

2. Membantu Proses Pencernaan dan Pergerakan Usus

Tidur miring ke kiri juga dikaitkan dengan proses pergerakan sisa makanan di dalam saluran pencernaan. Hal ini berhubungan dengan posisi usus besar yang memiliki beberapa bagian, yaitu kolon asenden, kolon transversum, dan kolon desenden.

Saat tidur miring ke kiri, pengaruh gravitasi secara teoritis dapat membantu pergerakan isi usus melalui bagian-bagian tersebut. Posisi ini juga menjadi salah satu pendekatan yang sering dibahas dalam prinsip kesehatan pencernaan, terutama bagi orang yang mengalami sembelit atau kesulitan buang air besar.

Meski demikian, posisi tidur bukanlah pengobatan utama untuk sembelit. Asupan serat, kecukupan cairan, aktivitas fisik, dan kebiasaan buang air besar tetap berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan.