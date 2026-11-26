Bukan Cuma Kelelahan, Ini Penyebab Lain Ngiler saat Tidur

SIAPA yang di sini pernah bikin “pulau” saat tidur? Hampir setiap orang mungkin pernah mengalami hal ini. Meski bikin malu atau dianggap mengganggu, ngiler saat tidur sebenarnya merupakan hal normal yang terjadi karena beberapa faktor.

Seorang dokter gigi, drg. Irma, menjelaskan tubuh tetap memproduksi air liur saat kita sedang tidur. Namun, ketika memasuki fase tidur yang lebih lelap, kita cenderung jarang menelan sehingga air liur terkumpul di dalam mulut.

“Nah, kalau air liur terkumpul di mulut dan mulut terbuka, air liur bisa keluar dan membasahi bantal tanpa kamu sadar,” katanya, dikutip dari video yang diunggah di Instagram pada Kamis (26/11/2026).

1. Posisi Tidur

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah posisi tidur. Tidur dengan posisi miring atau tengkurap membuat air liur lebih mudah mengalir keluar karena pengaruh gravitasi.

Selain posisi tidur, dr. Irma mengatakan kebiasaan tidur dengan mulut terbuka juga menyebabkan seseorang lebih mudah ngiler. Kondisi ini bisa terjadi ketika hidung tersumbat sehingga seseorang bernapas melalui mulut.