Badan Lelah tapi Sulit Tidur di Malam Hari? Ini 5 Kemungkinan Penyebabnya

PERNAH merasa tubuh sangat lelah setelah menjalani aktivitas seharian, tetapi justru sulit memejamkan mata saat sudah berada di tempat tidur? Kondisi ini mungkin pernah dialami banyak orang. Meski tubuh membutuhkan istirahat, pikiran dan mata seolah masih terjaga.

Akibatnya, waktu tidur menjadi berkurang dan tubuh terasa semakin lemas ketika bangun keesokan harinya. Kondisi badan lelah tetapi sulit tidur ternyata bisa dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari kebiasaan tidur siang terlalu lama, stres, konsumsi kafein, hingga gangguan ritme sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh.

Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini tentu dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Lantas, apa saja penyebab tubuh terasa lelah tetapi sulit tidur pada malam hari? Dilansir dari Health Line, berikut 5 penyebabnya:

1. Tidur Siang Terlalu Lama

Tidur siang sebenarnya bukan kebiasaan yang buruk. Bahkan, tidur siang dalam durasi yang tepat dapat membantu memulihkan energi dan meningkatkan konsentrasi.

Namun, durasi dan waktu tidur siang perlu diperhatikan. Tidur siang terlalu lama atau dilakukan menjelang sore dapat membuat seseorang lebih sulit mengantuk ketika malam tiba.

Hal ini terjadi karena tidur siang yang terlalu panjang dapat mengurangi dorongan alami tubuh untuk tidur pada malam hari. Jika ingin tidur siang, cobalah membatasi durasinya sekitar 20–30 menit. Usahakan juga melakukannya pada waktu yang relatif sama setiap hari agar pola tidur lebih teratur.

2. Pikiran Dipenuhi Kecemasan

Tubuh yang lelah belum tentu membuat seseorang mudah tertidur. Salah satu penyebabnya adalah kecemasan yang membuat pikiran terus bekerja meskipun tubuh sudah membutuhkan istirahat.

Ketika mengalami kecemasan, seseorang bisa terus memikirkan berbagai hal, mulai dari pekerjaan, masalah pribadi, hingga kekhawatiran mengenai masa depan.

Kondisi tersebut dapat membuat tubuh tetap berada dalam keadaan waspada sehingga proses untuk tertidur menjadi lebih sulit. Tidak mengherankan jika gangguan tidur juga kerap berkaitan dengan gangguan kecemasan dan insomnia.