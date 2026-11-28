Bukan Cuma Obat, Ini Perlengkapan yang Dibutuhkan Penderita Alergi saat Liburan

LIBURAN menjadi momen yang dinantikan banyak orang untuk beristirahat sekaligus menikmati pengalaman baru. Namun, bagi seseorang yang memiliki riwayat alergi, perjalanan wisata membutuhkan persiapan ekstra agar aktivitas tetap aman dan nyaman.

Paparan alergen yang tidak terduga selama perjalanan bisa memicu reaksi alergi. Mulai dari gejala ringan hingga reaksi berat seperti anafilaksis yang membutuhkan penanganan medis segera.

Karena itu, membawa perlengkapan khusus atau allergy kit menjadi salah satu langkah penting sebelum bepergian. Perlengkapan ini berisi obat-obatan, informasi medis, serta kebutuhan lain yang dapat membantu mengantisipasi paparan alergen selama liburan.

Lantas, apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam allergy kit sebelum berangkat liburan? Dilansir dari Health Line, berikut perlengkapan yang dibutuhkan penderita alergi sebelum liburan:

1. Epinefrin atau Obat Suntik Darurat Alergi

Bagi orang yang memiliki riwayat alergi berat atau anafilaksis, epinefrin merupakan salah satu perlengkapan paling penting yang harus dibawa. Jika dokter telah meresepkan epinefrin dalam bentuk auto-injector, seperti EpiPen, pastikan obat tersebut masuk ke dalam tas perlengkapan alergi.

Bawalah lebih dari satu perangkat epinefrin untuk mengantisipasi kondisi darurat. Apalagi, jika perjalanan berlangsung cukup lama atau terjadi keterlambatan kepulangan.

Pastikan juga obat belum melewati tanggal kedaluwarsa dan disimpan sesuai petunjuk produsen. Sebaiknya, mintalah surat keterangan dokter yang menjelaskan kebutuhan penggunaan obat tersebut agar lebih mudah saat melewati pemeriksaan perjalanan atau memasuki negara lain.

Jika bepergian bersama keluarga atau teman, beri tahu mereka mengenai lokasi penyimpanan epinefrin serta cara menggunakannya ketika terjadi keadaan darurat. Perlu diingat, epinefrin merupakan penanganan utama untuk anafilaksis. Antihistamin tidak dapat menggantikan fungsi epinefrin dalam kondisi tersebut.

2. Antihistamin dan Obat Alergi Lainnya

Selain epinefrin, jangan lupa membawa antihistamin atau obat alergi lain yang biasa digunakan sesuai anjuran dokter. Antihistamin umumnya digunakan untuk membantu meredakan gejala alergi tertentu, seperti gatal, bersin, hidung berair, atau ruam kulit.

Jika memiliki obat resep khusus, pastikan jumlahnya mencukupi selama perjalanan. Sebaiknya obat tetap disimpan dalam kemasan aslinya agar nama obat, dosis, dan informasi penggunaannya mudah diketahui.

Bagi yang bepergian menggunakan pesawat, obat-obatan sebaiknya dimasukkan ke dalam tas kabin agar mudah dijangkau ketika dibutuhkan. Untuk obat berbentuk cair, perhatikan ketentuan keamanan penerbangan yang berlaku. Obat cair yang diperlukan secara medis umumnya memiliki pengecualian terhadap batas cairan biasa, tetapi tetap perlu mengikuti prosedur pemeriksaan bandara.

3. Gelang Identitas Medis

Gelang identitas medis atau medical alert bracelet juga penting dibawa, terutama bagi orang yang pernah mengalami reaksi alergi berat. Gelang ini berfungsi memberikan informasi kepada orang lain atau tenaga medis mengenai kondisi alergi yang dimiliki seseorang ketika terjadi keadaan darurat dan pasien tidak mampu menjelaskan kondisinya.

Informasi yang dicantumkan dapat berupa jenis alergi, kondisi medis tertentu, atau kebutuhan penanganan darurat. Jika berlibur ke luar negeri, pertimbangkan untuk menggunakan gelang dengan informasi dalam bahasa negara tujuan. Alternatif lainnya, siapkan terjemahan informasi medis yang dapat disimpan di dompet atau tas.