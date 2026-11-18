5 Tips Merencanakan Liburan dari Bandung ke Bali agar Perjalanan Lebih Lancar

JAKARTA - Penerbangan langsung Bandung-Bali kembali tersedia setelah Bandara Husein Sastranegara melayani pesawat jet lagi pada Agustus 2026. Sejak 2023, seluruh penerbangan jet dari Bandung dipindahkan ke Bandara Kertajati di Majalengka, sehingga warga Bandung harus menempuh perjalanan darat lebih jauh.

Kini, wisatawan dapat terbang langsung dari Kota Bandung ke Bandara I Gusti Ngurah Rai dengan tiket pesawat bandung bali.

Bertambahnya pilihan rute membuat persiapan perjalanan perlu dilakukan dengan lebih teliti. Bandara, maskapai, aturan bagasi, dan perbedaan zona waktu dapat memengaruhi kelancaran perjalanan Anda. Lima tips berikut membantu Anda merencanakan liburan dari Bandung ke Bali.

1. Pilih Bandara Keberangkatan

Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung kini menjadi pilihan terdekat untuk terbang ke Bali. Penerbangan jet perdana setelah reaktivasi berlangsung pada 14 Agustus 2026 dengan rute Bandung-Denpasar yang dilayani Garuda Indonesia. Saat ini, Husein Sastranegara fokus melayani penerbangan domestik.

Sementara itu, Bandara Kertajati di Majalengka tetap dikembangkan sebagai bandara besar Jawa Barat, termasuk untuk penerbangan internasional.