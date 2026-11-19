17 Figur Muda Raih Penghargaan The Alpha Under 40 2026 dari HighEnd Magazine, Ada Jonatan Christie hingga Cinta Laura

JAKARTA — HighEnd Magazine kembali menggelar ajang penghargaan The Alpha Under 40 2026 sebagai bentuk apresiasi bagi para figur muda yang memiliki prestasi, semangat inspiratif, serta dampak nyata bagi masyarakat dan negara.

Mengusung tema “Creating Next Generation Leaders”, acara tersebut berlangsung di MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, Jakarta, pada Kamis (19/11/2026). Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo, mengatakan bahwa gelaran tahun ini menandai penyelenggaraan keenam The Alpha Under 40 persembahan HighEnd Magazine.

“Hari ini adalah event The Alpha Under 40, yang mana ini adalah tahun ke-6. Kita tahu bahwa setiap tahun kita mengadakan acara ini, yaitu memberikan award kepada para figur-figur muda yang menginspirasi,” kata Liliana saat diwawancarai di lokasi, Kamis (19/11/2026).

1. HighEnd Magazine Beri Penghargaan The Alpha Under 40

Pada tahun ini, HighEnd Magazine memberikan penghargaan The Alpha Under 40 kepada 17 figur dari berbagai latar belakang. Mulai dari aktris, selebritas, kreator konten, aktivis lingkungan, dokter, hingga atlet kebanggaan Tanah Air.

Liliana menegaskan, apresiasi yang diberikan kepada 17 figur terpilih tersebut tidak hanya menyoroti capaian prestasi semata, tetapi juga kontribusi positif mereka terhadap kehidupan masyarakat dan bangsa.

“Tentunya dengan HighEnd Magazine sebagai majalah lifestyle, yang mana kita tidak hanya mengapresiasi mereka dari segi berprestasi saja, tapi dengan apresiasi ini menunjukkan bahwa 17 figur yang kita berikan apresiasi ini melihat bahwa mereka tidak hanya bersinar dalam prestasi mereka, tapi mereka juga membuat sesuatu yang positif di dalam kehidupannya, untuk masyarakat dan negara,” ungkapnya.