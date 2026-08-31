HighEnd dan Wahana Visi Indonesia Galang Dukungan untuk Anak-Anak di Indonesia Timur

HighEnd dan Wahana Visi Indonesia Galang Dukungan untuk Anak-Anak di Indonesia Timur (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kepedulian terhadap masa depan anak-anak di Indonesia Timur menjadi salah satu pesan yang dibawa dalam acara High Tea with HighEnd: Beauty Inside Out pada Senin (31/8/2026). Melalui kolaborasi dengan Wahana Visi Indonesia, HighEnd Magazine mengajak para peserta untuk ikut memberikan dukungan bagi anak-anak dan masyarakat di wilayah yang membutuhkan.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ruang untuk berbagi inspirasi mengenai kecantikan dan kehidupan perempuan, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan sejumlah program sosial yang dapat diikuti masyarakat.

Head of Philanthropy Wahana Visi Indonesia, Beatrice Mertadiwangsa, mengatakan kolaborasi tersebut berangkat dari kesamaan visi kedua pihak, khususnya dalam melihat kedekatan antara perempuan dan anak.

“Sebagai organisasi kemanusiaan yang berfokus pada anak, tentunya kami melihat bahwa perempuan dan anak itu dekat relasinya. Kebetulan, ketika kami berbagi dengan HighEnd, kami sama-sama memiliki visi yang sama,” ujar Beatrice.

Kecantikan dari Dalam

Mengusung tema Beauty Inside Out, acara tersebut mengajak perempuan memaknai kecantikan tidak hanya dari penampilan luar, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi terhadap sesama.

Beatrice berharap para peserta tidak hanya memperoleh inspirasi selama acara, tetapi juga membawa semangat untuk ikut memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia.

“Kami ingin agar setiap yang hadir mendapatkan inspirasi dari ketiga narasumber kami hari ini. Kami berharap sepulang dari acara ini, mereka juga tertular memiliki rasa kepedulian terhadap sesamanya sehingga bisa berdampak bagi anak-anak Indonesia,” katanya.