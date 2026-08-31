HighEnd Gandeng Wahana Visi Indonesia, Kenalkan Gerakan Hopemaker untuk Anak-anak di Pelosok

JAKARTA - Upaya meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan anak di berbagai daerah menjadi bagian dari agenda High Tea with HighEnd: Beauty Inside Out. HighEnd Magazine berkolaborasi dengan Wahana Visi Indonesia untuk memperkenalkan gerakan Hopemaker kepada komunitasnya pada Senin (31/8/2026).

Perwakilan HighEnd Magazine, Monalisa, mengatakan High Tea with HighEnd merupakan agenda yang rutin digelar setiap bulan dengan mengangkat berbagai tema seputar gaya hidup dan fashion. Namun, pada kesempatan kali ini, kegiatan tersebut dikemas dengan misi sosial melalui kolaborasi bersama Wahana Visi Indonesia.

“Kali ini kita kolaborasi dengan Wahana Visi Indonesia, satu organisasi di bidang kemanusiaan yang fokus pada kesejahteraan anak,” ujar Monalisa selaku Sales and Marketing Manager HighEnd Magazine.

Melalui kegiatan tersebut, HighEnd juga memperkenalkan istilah Hopemaker kepada para peserta. Menurut Monalisa, Hopemaker merupakan sebutan bagi orang-orang yang ingin terlibat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

“Bagaimana kita menjadi tangan untuk membantu anak-anak memperoleh kesejahteraan, khususnya di Indonesia,” katanya.

Bentuk Kepedulian Sosial

Monalisa menjelaskan, kegiatan kali ini sengaja diarahkan tidak hanya sebagai agenda lifestyle, tetapi juga menjadi ruang untuk meningkatkan kepedulian sosial. Para perempuan yang hadir diharapkan dapat memperoleh wawasan mengenai berbagai persoalan yang masih dihadapi anak-anak di sejumlah wilayah Indonesia.

Perhatian tersebut salah satunya ditujukan kepada anak-anak di kawasan Indonesia Timur yang masih menghadapi keterbatasan akses dibandingkan dengan anak-anak di wilayah perkotaan.