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High Tea with HighEnd Magazine Ajak Perempuan Indonesia Peduli Anak-Anak di Pelosok

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |18:35 WIB
High Tea with HighEnd Magazine Ajak Perempuan Indonesia Peduli Anak-Anak di Pelosok
HighTea with HighEnd. (Foto: Mei Sada Sirait/Okezone)
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PEREMPUAN dinilai memiliki peran besar dalam menciptakan perubahan, termasuk membantu meningkatkan kesejahteraan anak-anak di berbagai wilayah Indonesia. Hal itu menjadi salah satu pesan yang diangkat dalam acara High Tea with HighEnd: Beauty Inside Out yang digelar HighEnd Magazine bersama Wahana Visi Indonesia pada Senin (31/8/2026).

Co-Founder Plataran Indonesia, Dewi Makes, menjadi salah satu sosok yang turut menyuarakan pentingnya kepedulian terhadap anak-anak di pelosok Indonesia. Dewi mengaku senang bisa terlibat dalam acara tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memiliki visi yang sejalan dengan Plataran Indonesia maupun Wahana Visi Indonesia, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

High Tea with Highend

“Saya senang sekali bisa berkolaborasi dengan penyelenggara acara ini, karena memang visi-visi kita sama, Plataran Indonesia dengan salah satu partisipan di sini, Wahana Visi Indonesia, karena tujuannya adalah menyejahterakan anak Indonesia,” ujar Dewi.

1. Beri Perhatian ke Anak-Anak di Pelosok

Dewi sendiri mengaku telah selama 17 tahun menjadi Hope Ambassador Wahana Visi Indonesia. Dari pengalaman tersebut, ia berharap semakin banyak perempuan Indonesia yang ikut memberikan perhatian kepada anak-anak yang tinggal di daerah pelosok.

Dewi ingin anak-anak di berbagai daerah bisa memperoleh hak dan kesempatan yang sama dengan anak-anak yang tinggal di perkotaan.

“Saya sangat berharap bahwa perempuan Indonesia, mari kita sama-sama membantu anak-anak Indonesia di pelosok ya, supaya mereka juga mendapat hak yang sama dengan anak-anak yang di kota,” ujar Dewi.

 

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