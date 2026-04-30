High Tea with HighEnd dan Standard Chartered Hadir Lagi, Rayakan Perempuan Modern

JAKARTA – HighEnd Magazine bersama Standard Chartered Indonesia kembali menghadirkan sebuah pertemuan eksklusif bertajuk High Tea with HighEnd – Timeless Modern Women, sebuah intimate gathering yang dirancang untuk merayakan perempuan modern melalui perpaduan inspirasi, gaya hidup, dan wawasan finansial.

Berlokasi di Eco Deck, Hutan Kota by Plataran, acara ini memberikan suasana yang hangat dan elegan serta menjadi ruang bagi para perempuan inspiratif untuk berbagi perspektif mengenai perjalanan hidup, bisnis, dan pentingnya pengelolaan keuangan yang strategis dan berkelanjutan di era modern.

Dipandu oleh Rosaline Hioe, acara ini menghadirkan pengalaman yang menyeluruh, mulai dari sesi pampering, afternoon tea, hingga rangkaian program yang menggabungkan diskusi inspiratif dan fashion presentation.

Sejak kedatangan, para tamu disambut dengan pengalaman relaksasi melalui hand massage treatment persembahan dari Juara Beauty, serta menikmati berbagai pilihan traditional drinks dan sajian afternoon tea yang dipersiapkan secara spesial oleh Plataran yang melengkapi suasana intimate sore hari. Selain itu, para tamu juga dapat menikmati fashion experience corner dari Batik Chic.

Acara dibuka dengan sambutan dari Head of Corporate Affairs and, Brand & Marketing Standard Chartered Indonesia, Puni Anjungsari yang membagikan perspektif mengenai pentingnya perencanaan keuangan yang matang serta strategi investasi jangka panjang sebagai bagian dari gaya hidup perempuan modern.

“Perempuan modern saat ini semakin berperan aktif, tidak hanya dalam karier dan bisnis, tetapi juga dalam mengelola dan merencanakan keuangan mereka secara mandiri," ujarnya.