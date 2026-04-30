Restoran Fine Dining di Ubud Ini Tawarkan Suasana Mewah Klasik ala The Great Gatsby

BALI - Mencari pengalaman kuliner di Bali sering kali membawa kita ke deretan kafe tepi pantai atau restoran dengan pemandangan sawah. Namun, jika kamu menginginkan sesuatu yang benar-benar berbeda, berkelas, dan penuh pernyataan, ada satu restoran fine dining di Ubud yang siap membawa kamu kembali ke masa kejayaan era 1920-an.

Apéritif Restaurant bukan sekadar tempat makan, melainkan sebuah mesin waktu menuju kemewahan klasik yang mengingatkan kita pada kemegahan pesta-pesta Jay Gatsby dalam The Great Gatsby.

Suasana Mewah Klasik ala The Great Gatsby

Begitu melangkah masuk ke Apéritif, kamu tidak sekadar memasuki restoran, kamu melintasi waktu menuju era legendaris The Great Gatsby. Suasana ini bukan sekadar dekorasi, melainkan penghormatan terhadap semangat Roaring Twenties yang penuh energi, kemewahan, dan optimisme.

Arsitektur Art Deco yang Megah

Sentuhan Art Deco yang menjadi ciri khas tahun 1920-an terasa sangat kental melalui garis-garis arsitektur yang simetris dan geometris. Lantai marmer hitam-putih yang kontras memberikan dasar yang dramatis, mengingatkan kita pada lantai dansa di rumah mewah Jay Gatsby tempat para elit berkumpul. Langit-langit yang menjulang tinggi memberikan kesan kebebasan dan kemegahan, seolah-olah ruangan ini siap menampung pesta besar yang tak kunjung usai.

Kilau Kristal dan Kehangatan Kayu Gelap

Cahaya lampu kristal yang memantul di permukaan gelas-gelas kaca menciptakan binar yang memikat, menghidupkan aura kemewahan yang melimpah. Perabotan kayu gelap yang elegan serta detail kekuningan memberikan kesan yang stabil dan tradisi kolonial yang berkelas. Di sini, setiap detail kecil dirancang untuk menghadirkan rasa prestisius yang biasa ditemukan dalam jamuan makan malam rahasia para taipan dunia pada masa lalu.

Privasi yang Ekslusif