Panggung MasterChef Indonesia Kembali Menanti, Audisi Season 14 Resmi Dibuka!

KESEMPATAN untuk mewujudkan impian menjadi chef profesional kembali hadir melalui ajang kompetisi memasak bergengsi MasterChef Indonesia. Memasuki Season 14, audisi online resmi dibuka mulai 1 November 2026 hingga 31 Januari 2027.

Audisi ini mencari talenta-talenta baru yang memiliki minat dan bakat di dunia kuliner. Melalui kesempatan tersebut, masyarakat Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat menunjukkan kemampuan memasak dan kreativitas mereka untuk menjadi bagian dari kompetisi tersebut.

Pada tahap awal audisi, calon peserta diwajibkan membuat video yang menampilkan dua hal utama. Pertama, peserta memperkenalkan diri secara singkat sekaligus menjelaskan alasan dan tujuan mengikuti MasterChef Indonesia Season 14.

Kedua, peserta menunjukkan kemampuan memasak melalui video yang memperlihatkan proses pengolahan hidangan. Mulai dari persiapan bahan hingga penyajian hasil masakan harus ditampilkan agar kemampuan peserta dapat terlihat secara menyeluruh.

Sebelum mendaftar, calon peserta perlu memastikan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Audisi MasterChef Indonesia Season 14 terbuka bagi peserta yang memenuhi kriteria berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Berusia 17 hingga 55 tahun.

3. Memiliki hobi memasak.