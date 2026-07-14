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Juara MasterChef Indonesia Season 13 Stephanie Meyerson Perkenalkan Menu Baru

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |16:03 WIB
Juara MasterChef Indonesia Season 13 Stephanie Meyerson Perkenalkan Menu Baru
Juara MasterChef Indonesia Season 13 Stephanie Meyerson Perkenalkan Menu Baru (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Pemenang MasterChef Indonesia Season 13, Stephanie Meyerson, menjadi salah satu figur yang mencuri perhatian pengunjung Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026. Tak hanya hadir untuk menyapa penggemar, Stephanie juga memperkenalkan menu kolaborasi spesial yang dibuat khusus untuk memeriahkan ajang tahunan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Stephanie memperkenalkan menu edisi terbatas yang memadukan olahan pisang madu dengan sentuhan kreasi khasnya. Menu kolaborasi tersebut hanya tersedia selama penyelenggaraan PRJ 2026 berlangsung.

Tak hanya memperkenalkan kreasi kuliner terbarunya, Stephanie juga menyempatkan diri berinteraksi dengan para pengunjung. Banyak penggemar yang antusias mengabadikan momen bersama sekaligus berbincang singkat dengan chef muda tersebut.

Disambut Antusias

Antusiasme pengunjung kembali terlihat saat Stephanie berkeliling area PRJ 2026. Ia mengunjungi sejumlah tenant dan melihat berbagai produk yang dipamerkan dalam ajang tahunan tersebut.

Di sepanjang perjalanan, Stephanie beberapa kali dihampiri pengunjung yang ingin menyapa maupun berfoto bersama. Kehadirannya turut menambah semarak suasana PRJ yang tak hanya menjadi destinasi belanja dan wisata kuliner, tetapi juga ruang interaksi antara masyarakat dan figur publik dari berbagai bidang.

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