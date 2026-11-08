7 Makanan Anti Aging, Bikin Awet Muda dan Nggak Gampang Pikun

JAKARTA - Seiring bertambahnya usia, tubuh dan pikiran manusia pasti akan mengalami perubahan. Namun, setiap orang tentu ingin tetap sehat, aktif, dan memiliki daya ingat yang tajam di usia yang sudah tidak muda lagi.

Langkah penting agar tetap terjaga hingga usia lanjut adalah dengan menjaga kesehatan otak sejak dini. Selain rutin berolahraga dan tidur cukup, pola makan juga berperan dalam mendukung kesehatan otak.

7 Makanan Anti Aging

Dilansir dari Verywell Mind, ada beberapa makanan yang mengandung antioksidan dan senyawa antiinflamasi untuk melindungi sel dari kerusakan serta mendukung fungsi kognitif. Check it out!

1. Sayuran Hijau

Sayuran berdaun hijau gelap seperti bayam kaya akan karotenoid, alfa-tokoferol, folat, serta vitamin A, C, dan K. Mengonsumsi sayuran hijau secara rutin menurunkan risiko terkena penyakit peradangan dan perlambatan penurunan fungsi kognitif.

2. Ikan Berlemak

Ikan seperti salmon, sarden, dan teri merupakan sumber asam lemak omega-3. Lemak tak jenuh ini dapat membantu mengurangi peradangan, mendukung plastisitas otak, serta menjaga fungsi kognitif.