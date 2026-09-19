Kasus Influenza A Meningkat, IDAI Ungkap Peningkatan Paling Tinggi Bukan di Indonesia tapi Singapura

IKATAN Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengungkapkan bahwa kasus Influeza A bukan hanya terjadi di Indonesia. Peningkatan kasus juga terjadi di beberapa negara lain, khususnya yang termasuk ke dalam wilayah WHO WPRO (Western Pacific Regional Office).

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Unit Kerja Koordinasi (UKK) Infeksi penyakit Tropik IDAI, Prof DR Dr Anggraini Alam, SpA, Subsp IPT(K) dalam konferensi pers IDAI secara daring, Jumat 18 September 2026. Ia mengatakan, hingga 10 September 2026, kasus Influenza tipe A menjadi virus dengan lonjakan yang paling tinggi.

“Bilamana kita bandingkan antara September 2026 dengan September 2025, memang itu ada peningkatan di wilayah WHO WPRO. Kemudian yang mana ini yang meningkat? Ternyata yang paling tinggi memang secara keseluruhan adalah influenza A. Jadi pelaporan situation report ini adalah sampai 10 September 2026,” kata Anggraini.

1. Kasus Influenza A Meningkat

Menurut data laporan yang dipaparkan, peningkatan signifikan terjadi di sejumlah negara tetangga. Seperti Vietnam yang mengalami peningkatan dari 7 persen menjadi 20 persen, Brunei Darussalam dari 12 persen ke 28 persen, serta Malaysia yang berada di kisaran 19 persen hingga 20 persen.

Sementara Singapura, mencatatkan lonjakan tertinggi dengan tingkat positivitas flu berfluktuasi antara 24 persen hingga 37 persen. Meningkatkan kasus Influenza A di Singapura ini sendiri wajib diwaspadai karena bisa menjadi salah satu faktor penularan khususnya dalam aktivitas perjalanan internasional.

“Yang banget-banget meningkat di area WHO WPRO itu adalah Singapura. Nah, kita tahu kalau Indonesia dengan transportasi terutama orang-orang yang bekerja perkotaan memerlukan perjalanan internasional, ketemuan di Singapura ini, Singapura itu mengalami lonjakan hingga 37% untuk flu-nya,” jelas dia.