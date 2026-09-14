Kisah Seorang Ibu yang Dipisahkan dari Anaknya, Bongkar Kelakuan ART

JAKARTA - Kehadiran Asisten Rumah Tangga (ART) di tengah rumah tangga Christine justru disebut menjadi awal dari konflik yang berujung panjang. Christine mengaku mengalami berbagai persoalan sejak Yuni Asih bekerja di rumahnya pada Juli 2025.

Menurut Christine, sejak awal dirinya bahkan tidak mengetahui identitas lengkap ART tersebut. Ia mengaku sempat meminta suaminya, Alpriado Osmond (AO), menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) Yuni Asih demi memastikan keamanan dan kenyamanan di rumah.

Namun, permintaan tersebut disebut tidak dipenuhi. Christine pun mengaku mulai merasa curiga dengan keberadaan Yuni Asih di rumah.

"Sekilas tentang ART saya ini dia datang ke rumah di Juli 2025 tanpa saya tahu identitasnya. Saya sudah coba minta, layaknya kita ibu-ibu di rumah ya, saya minta ditunjukkan KTP yang bekerja di anak saya. Karena terkait keamanan, kenyamanan, saya juga perlu tahu dong identitas ART yang bekerja di rumah," ujar Christine dalam Podcast Herspective yang tayang di Youtube Vibes.

"Namun, oleh suami AO tidak diberikan. Saya curiga, tiba-tiba datang ke rumah, diperkenalkan sebagai ART di rumah, saya minta KTP-nya ditunjukkan oleh suami AO dan Yuni Asih tidak memperlihatkan," sambungnya.

Christine Klaim ART Membangkang Sejak Hari Kedua

Christine mengatakan persoalan tidak berhenti pada identitas Yuni Asih. Ia mengaku kesulitan mengatur pekerjaan rumah tangga dan menilai ART tersebut tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Menurut Christine, anaknya juga tidak mendapatkan pengasuhan yang optimal setelah pulang sekolah. Saat itu, Christine mengaku masih harus bekerja sehingga berharap keberadaan ART dapat membantu mengurus kebutuhan anak.

"Dan langsung membangkang. Dia tidak mau saya ajarin tentang mengerjakan apa, selesai mengerjakan apa. Kenal dari mana juga saya tidak tahu. Dan sehariannya di rumah, dia tidak mau bekerja," tutur Christine.

"Anak saya juga tidak terurus pulang sekolah. Pada saat itu kan saya bekerja, jadi anak saya pulang sekolah pun tidak terurus," lanjutnya.