Rizky Billar Singgung Kasus KDRT, Merasa Selalu Dicap Psikopat

JAKARTA – Rizky Billar kembali membuka pembahasan mengenai kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sempat menyeret namanya pada 2022. Melalui unggahan di media sosial Threads, suami Lesti Kejora itu mengaku masih harus menghadapi stigma negatif dan merasa terus dicap buruk akibat peristiwa tersebut.

Billar mengatakan publik masih kerap mengungkit masa lalu yang menurutnya belum benar-benar selesai. Ia juga membantah anggapan bahwa Lesti Kejora mengalami trauma bertemu dengannya setelah kasus itu mencuat.

"Dipancing-pancing masa lalu yg belum sembuh. Gw buka tipis-tipis ya. Lo tau narasi bini gw trauma ga ketemu? Gua aja sempet 2 kali ke RS," tulis Rizky Billar.

Tak hanya itu, Billar mengungkapkan dirinya sempat mengantar Lesti ke bandara. Ia juga mengenang momen ketika putranya, Muhammad Levian Al Fatih Billar, memegang dadanya seolah memberikan ketenangan di tengah situasi yang sedang dihadapinya.

"Juga gua sempet nganter ke Bandara dan anak gua Levian sempet pegang dada gua seolah nyabarkan gua saat itu," lanjutnya.

Dicap Psikopat

Menurut Billar, momen-momen tersebut tidak pernah menjadi sorotan media. Ia menilai pemberitaan saat itu lebih banyak membentuk persepsi negatif terhadap dirinya.

Dalam unggahan yang sama, Billar juga mengajak publik melihat perkembangan putranya saat ini. Menurutnya, tumbuh kembang Levian menunjukkan bahwa ia tetap menjalankan perannya sebagai seorang ayah.