Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Diterpa Isu Perselingkuhan, Ricky Harun Posting soal Kegagalan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |08:05 WIB
Diterpa Isu Perselingkuhan, Ricky Harun Posting soal Kegagalan
Diterpa Isu Perselingkuhan, Ricky Harun Posting soal Kegagalan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini, nama Ricky Harun menjadi sorotan setelah dirinya dituding berselingkuh dengan seorang LC di sebuah tempat karaoke. Video yang menampilkan sosok diduga Ricky Harun di tempat karaoke tersebut pun beredar luas di media sosial dan memicu berbagai pertanyaan publik.

Pasalnya, selama ini rumah tangga Ricky Harun dan sang istri, Herfiza Novianti, dikenal harmonis dan religius. Bahkan, keluarga mereka kerap dijadikan panutan sebagai keluarga idaman di mata masyarakat.

Tak hanya video di tempat karaoke yang beredar, pesan singkat yang diduga dikirim oleh Ricky Harun juga tersebar. Pesan tersebut memperlihatkan adanya pengaturan pertemuan serta permintaan ditemani seorang wanita. Setelah kabar itu mencuat, warganet pun ramai mengunjungi akun Instagram Ricky Harun.

Di tengah isu yang beredar, Ricky Harun tampak tidak langsung memberikan klarifikasi secara terbuka. Namun, dalam beberapa hari terakhir ia justru mengunggah video momen liburan bersama sang istri di Korea Selatan.

Dalam setiap unggahannya, Ricky kerap menuliskan kalimat-kalimat bijak berisi nasihat kehidupan. Salah satu yang terbaru diunggah Ricky Harun mengunggah sebuah video dengan caption yang membahas soal kegagalan. Menurutnya, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, namun yang terpenting adalah bagaimana seseorang bangkit kembali setelah terjatuh.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/612/3190467/ridwan_kamil-ePxh_large.jpg
Mengenal Gray Divorce, Perceraian yang Dialami Ridwan Kamil dan Atalia Praratya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186405/inara-4y9H_large.jpg
Fakta-Fakta Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi Diduga Berdurasi 2 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/612/3186166/insanul-Tf4n_large.jpg
Profil dan Potret Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Ngaku Nikah Siri dengan Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184365/marissa-wOVF_large.jpg
Profil dan Potret Marissa Anita yang Tiba-tiba Gugat Cerai Suami Bule usai 17 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/612/3179707/viral-mfFe_large.jpg
Ditalak Suami yang Jadi PPPK, Melda Cerita Beli Baju Korpri dari Hasil Jualan Cabai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/612/3178448/daehoon-neiy_large.jpg
Netizen Spill Berkas Perceraian Jule dan Daehoon Lagi Diurus: Info A1 Nih
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement