Diterpa Isu Perselingkuhan, Ricky Harun Posting soal Kegagalan

JAKARTA - Belakangan ini, nama Ricky Harun menjadi sorotan setelah dirinya dituding berselingkuh dengan seorang LC di sebuah tempat karaoke. Video yang menampilkan sosok diduga Ricky Harun di tempat karaoke tersebut pun beredar luas di media sosial dan memicu berbagai pertanyaan publik.

Pasalnya, selama ini rumah tangga Ricky Harun dan sang istri, Herfiza Novianti, dikenal harmonis dan religius. Bahkan, keluarga mereka kerap dijadikan panutan sebagai keluarga idaman di mata masyarakat.

Tak hanya video di tempat karaoke yang beredar, pesan singkat yang diduga dikirim oleh Ricky Harun juga tersebar. Pesan tersebut memperlihatkan adanya pengaturan pertemuan serta permintaan ditemani seorang wanita. Setelah kabar itu mencuat, warganet pun ramai mengunjungi akun Instagram Ricky Harun.

Di tengah isu yang beredar, Ricky Harun tampak tidak langsung memberikan klarifikasi secara terbuka. Namun, dalam beberapa hari terakhir ia justru mengunggah video momen liburan bersama sang istri di Korea Selatan.

Dalam setiap unggahannya, Ricky kerap menuliskan kalimat-kalimat bijak berisi nasihat kehidupan. Salah satu yang terbaru diunggah Ricky Harun mengunggah sebuah video dengan caption yang membahas soal kegagalan. Menurutnya, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, namun yang terpenting adalah bagaimana seseorang bangkit kembali setelah terjatuh.