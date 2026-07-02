Mengenal Micro Cheating, Perselingkuhan Halus yang Bisa Merusak Hubungan

PERSELINGKUHAN tidak selalu dimulai dengan hubungan fisik atau hubungan asmara yang terang-terangan. Ada perilaku-perilaku kecil yang sekilas tampak sepele, tetapi dapat menimbulkan keraguan terhadap komitmen pasangan.

Fenomena ini dikenal sebagai micro cheating. Seperti apa tanda-tanda seseorang sudah melakukan micro cheating? Simak ulasannya lebih mendalam berikut ini.

1. Apa Itu Micro Cheating?

Dilansir dari Psychology Today, micro cheating adalah perselingkuhan kecil melibatkan perilaku yang membuat seseorang mempertanyakan komitmen emosional atau fisik pasangannya terhadap hubungan tersebut. Micro cheating merujuk pada tindakan-tindakan kecil yang dianggap melanggar kepercayaan dalam sebuah hubungan, meski belum dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan fisik.

Contohnya, seseorang sengaja menyembunyikan komunikasi dengan mantan kekasih, membalas pesan dari seseorang yang disukai secara diam-diam, atau tidak mengakui bahwa dirinya telah memiliki pasangan ketika mendapat perhatian dari orang lain.

Micro cheating sulit dikenali karena sifatnya yang subjektif. Perilaku yang dianggap melanggar oleh satu pasangan belum tentu dipandang sama oleh pasangan lain. Karena itu, batasan mengenai apa yang dapat diterima sangat bergantung pada kesepakatan dan nilai yang dianut dalam setiap hubungan.

2. Contoh Perilaku Micro Cheating

Beberapa perilaku yang sering dikaitkan dengan micro cheating antara lain berkomunikasi secara diam-diam dengan mantan pasangan, menggoda atau memberi sinyal romantis kepada orang lain, hingga tidak menjelaskan bahwa dirinya sedang menjalin hubungan eksklusif saat mendapat pendekatan dari orang lain.

Lalu, ada juga tindakan seperti membiarkan atau bahkan menikmati perhatian bernuansa romantis dari orang lain, membangun kedekatan emosional dengan seseorang di luar pasangan sebagai tempat utama berbagi cerita atau mencari dukungan, hingga ergabung dengan aplikasi kencan meskipun mengaku hanya untuk "iseng" atau sekadar melihat-lihat.

Jika pasangan kamu juga kerap memberikan hadiah atau perhatian khusus kepada orang lain yang melampaui batas pertemanan, tindakan itu juga patut diwaspadai. Sebab, hal itu termasuk dalam micro cheating.

Perilaku-perilaku tersebut belum tentu berujung pada perselingkuhan. Namun, jika dilakukan secara berulang dan disembunyikan dari pasangan, dampaknya dapat mengikis rasa percaya dalam hubungan.