Tren Balik ke Masa Lalu, Gen Z Kini Gemar Pakai Earphone Kabel Lagi daripada TWS

TREN penggunaan earphone kabel saat ini mulai marak kembali di kalangan Generasi Z (Gen Z). Selain karena kesan retro, aksesori ini kembali menjadi tren fashion anak muda.

Pasalnya, earphone kabel dianggap lebih praktis ketimbang True Wireless Stereo (TWS) atau earphone bluetooth yang harus diisi daya secara berkala. Apakah itu saja alasan di balik tren yang kembali ke masa lalu ini?

1. Tren Balik ke Masa Lalu

Kepindahan ini tidak melulu soal estetika. Praktisi Bisnis Lingkungan sekaligus konten kreator, Bang Sap, mengungkapkan lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya bahwa pergeseran tren ini juga dipicu oleh ketakutan Gen Z terhadap isu radiasi bluetooth yang dinilai bisa mengganggu kesehatan.

“Gen Z ramai-ramai buang TWS. Katanya takut radiasi. Padahal bukan radiasinya loh yang paling berbahaya. Kita merasa begitu balik ke earphone kabel kita udah ambil keputusan yang paling sehat dan lebih bertanggung jawab kan?” kata Bang Sap, dikutip Sabtu (18/7/2026).

Padahal, jika menilik fakta medis, radiasi bluetooth sama sekali belum terbukti membahayakan manusia. Merujuk pada riset dari IPB University serta penjelasan World Health Organization (WHO), belum ditemukan bukti kuat terkait dampak buruk tersebut.

“Soal radiasinya, dokter dari IPB University menegaskan bluetooth memancarkan gelombang non-ionizing yang tidak terbukti merusak sel atau DNA. WHO dan CDC pun belum menemukan bukti kuat bahwa TWS berbahaya bagi kesehatan. Jadi ketakutan itu belum mendasar secara sains,” ucap dia.