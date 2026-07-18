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Rahasia Parenting Jessica Iskandar hingga El Barack Panen Pujian Disebut Cowok Green Flag

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |19:05 WIB
Rahasia Parenting Jessica Iskandar hingga El Barack Panen Pujian Disebut Cowok Green Flag
Jessica Iskandar dan El Barack. (Foto: Instagram/@inijedar)
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JESSICA Iskandar ungkap rahasia parenting yang diterapkan kepada anak-anaknya. Hal ini disampaikan aktris yang akrab disapa Jedar itu usai putra pertamanya, El Barack, banjir pujian dari netizen karena dinilai sukses menjadi cowok green flag.

Pujian ini muncul setelah video yang menunjukkan kepedulian El Barack terhadap pengaruh adiknya, Hagia Alyara Verhaag. Dalam video yang beredar, El terlihat mengambil alih Hagia yang tengah digendong agar pengasuhnya bisa menghabiskan makanannya dengan tenang.

El Barack

1. Rahasia Parenting Jessica Iskandar

Jessica Iskandar membagikan pandangannya tentang pola asuh yang diterapkan kepada putra sulungnya, El Barack Alexander. Unggahan tersebut ramai diperbincangkan setelah banyak netizen memuji El sebagai sosok "cowok green flag" karena dinilai memiliki sikap sopan, bertanggung jawab, dan penuh empati.

Melalui unggahan di media sosial, Jessica mengungkapkan bahwa karakter baik yang dimiliki El bukanlah sesuatu yang muncul secara instan. Menurutnya, pembentukan karakter anak merupakan proses panjang yang dimulai sejak usia dini melalui kebiasaan dan teladan yang diberikan orang tua.

"Green flag itu nggak muncul karena kebetulan. Dibentuk," tulis Jessica Iskandar.

2. Menanamkan Nilai Sejak Kecil

Jessica mengaku selalu mengajarkan El Barack untuk menghormati orang lain, berani meminta maaf ketika melakukan kesalahan, serta tidak sungkan mengucapkan terima kasih. Baginya, nilai-nilai sederhana tersebut menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian anak hingga dewasa.

Selain itu, Jessica juga menanamkan pemahaman bahwa menjadi laki-laki bukan berarti harus selalu menjadi yang paling kuat, melainkan mampu bertanggung jawab atas diri sendiri maupun orang lain.

"Dari kecil aku selalu ngajarin El buat hormat sama orang, berani minta maaf, nggak malu bilang terima kasih, dan ngerti kalau jadi laki-laki itu bukan soal paling kuat, tapi paling bertanggung jawab," tulisnya.

 

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