Jessica Iskandar Demam Tinggi hingga 39 Derajat, Alami Gejala Hepatitis A

JAKARTA - Aktris Jessica Iskandar membagikan kabar kurang menyenangkan terkait kondisi kesehatannya. Ibu tiga anak ini mengaku sempat dilarikan ke rumah sakit setelah didiagnosis mengalami gejala Hepatitis A.

Perempuan yang akrab disapa Jedar ini awalnya mengalami demam tinggi yang tak kunjung turun selama beberapa hari.

“Mungkin nggak sampai dua bulan lalu aku demam tinggi sampai 39,3 derajat setiap malam. Demamnya naik turun, kalau minum obat turun, lalu naik lagi. Itu sampai tiga hari,” ungkapnya saat ditemui di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Bahkan, tim medis sempat kebingungan dengan kondisinya karena hasil tes darah awal tidak menunjukkan indikasi yang signifikan.

“Akhirnya tes darah lagi, masuk rumah sakit lagi, dan disimpulkan oleh dokter, ‘Oh ini berarti gejala Hepatitis A.’ Karena hasilnya nggak signifikan, tapi hanya sedikit saja, jadi masih berupa gejala,” jelasnya.