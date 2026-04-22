Cerita Jessica Iskandar Terpapar Hepatitis A karena Imunitas Menurun

JAKARTA - Jessica Iskandar mengungkap salah satu penyebab dirinya mengalami gejala Hepatitis A. Ia menduga kondisi tersebut terjadi karena sistem imunitasnya menurun drastis akibat kurang istirahat.

Sejak kelahiran anak keduanya, Jedar mengaku tidak pernah mendapatkan waktu tidur yang berkualitas karena harus memberikan ASI secara eksklusif.

“Iya, nggak boleh capek-capek. Soalnya mungkin karena sistem imun aku lagi lemah juga. Selama 16 bulan belakangan ini, tidur aku nggak pernah penuh karena harus menyusui dan kasih ASI, jadi memang kurang tidur,” kata Jessica Iskandar di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Kondisi fisik yang kurang fit membuatnya rentan terpapar virus, terutama dari makanan yang kurang higienis.

“Iya, mungkin karena makanan kurang bersih. Itu bisa jadi penyebab. Sebenarnya aku juga nggak tahu pasti, karena katanya kalau aku baca-baca, paparan bisa terjadi sekitar dua minggu setelah konsumsi,” jelasnya.