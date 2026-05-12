Benarkah Makan Kuning Telur Bikin Kolesterol Naik?

JAKARTA - Kuning telur kerap dianggap sebagai makanan yang harus dihindari karena disebut bisa memicu kolesterol tinggi. Padahal, konsumsi kuning telur dalam jumlah wajar tidak serta-merta membuat kadar kolesterol dalam tubuh langsung meningkat.

Influencer kesehatan sekaligus dokter, Tirta Mandira Hudhi, menjelaskan bahwa mengonsumsi satu kuning telur tidak akan langsung meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh.

Ia mengatakan, kadar kolesterol biasanya meningkat jika seseorang mengonsumsi kuning telur secara berlebihan hingga memicu kondisi hiperkolesterolemia.

“Misal kamu makan telur 200 biji, nah itu naik,” kata dr. Tirta dalam unggahan video di kanal YouTube miliknya, Tirta PengPengPeng.