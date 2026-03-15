Luke J Lindberg Cicipi Gohu Khas Maluku hingga Masakan Rumahan, Apresiasi Olahan Indonesia

JAKARTA - Dapur MasterChef Indonesia Season 13 kedatangan tamu spesial, Luke J. Lindberg, Under Secretary for Trade and Foreign Agricultural Affairs dari United States Department of Agriculture. Luke hadir sebagai juri tamu (guest judge) dan berkesempatan mencicipi hasil masakan para kontestan.

Dalam kesempatan ini, Luke ingin para kontestan mengolah seafood, khususnya salmon Coho dan Sockeye asal Alaska. Bahan ini sering dimasak Luke sebagai menu harian di rumahnya karena fleksibel dan mudah diolah.

Luke tampak antusias ketika mencicipi masakan kontestan bernama Bunga. Saat itu, Bunga menyajikan menu Gohu khas Maluku.

Bunga menyajikan salmon dengan dressing serai, cabai merah, bawang merah, daun jeruk purut, dan jeruk songkit yang menjadi ciri khas Gohu. Ia mengaku sengaja memilih konsep Gohu untuk menonjolkan rasa alami salmon tanpa terlalu banyak teknik memasak.

Kesegaran salmon khas Alaska itu dipadukan dengan berbagai cita rasa dan aromatik khas Indonesia. Tak disangka, olahan jeruk songkit dengan salmon ini mendapat pujian dari Luke.