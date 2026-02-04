Hari Kanker Sedunia, Apa yang Harus Dilakukan Agar Selalu Kesehatan?

Hari Kanker Sedunia, Apa yang Harus Dilakukan Agar Selalu Sehat? (Ilustrasi : Freepik)

JAKARTA - Setiap tanggal 4 Februari diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Tujuan diperingatinya Hari Kanker Sedunia adalah mengajak seluruh masyarakat untuk peduli dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah kanker sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat kanker.

Penyakit kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kanker payudara dan kanker leher rahim. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan antara lain deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.

"Caranya dengan menggunakan metode Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS) untuk payudara dan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) untuk leher rahim," demikian seperti dikutip dari laman dinkessalatiga, Rabu (4/1/2026).