HOME WOMEN LIFE

Lagi Viral Istilah Gas Whipping dan Jadi Sorotan Netizen, Apa Itu?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |13:37 WIB
JAKARTA - Lagi viral Istilah Gas Whipping dan menjadi sorotan netizen, apa Itu? Netizen tengah dihebohkan dengan istilah gas whipping di tengah kabar meninggalnya selebgram Lula Lahfah, Jumat (23/1/2026). Beredar rumor mengenai temuan botol gas whipping yang disebut bisa disalahgunakan dan berbahaya bagi kesehatan.

Dari informasi yang beredar, tabung gas tersebut berwarna pink dengan tulisan Whipp Pink. Gas ini diketahui memang digunakan dalam dunia kuliner untuk membuat krim kocok atau whipped cream, namun dapat menimbulkan sensasi “fly” jika disalahgunakan.

Lantas, apa itu gas whipping yang kini menjadi sorotan netizen?

Gas whipping adalah gas yang digunakan dalam proses pengocokan (whipping) di dunia kuliner, terutama untuk membuat whipped cream atau busa (foam) pada makanan dan minuman. Gas yang paling umum digunakan adalah nitrous oxide (N₂O), yang sering dikenal sebagai whipping gas atau cream charger.

Namun, melansir German Federal Institute for Risk Assessment, gas whipping dengan kandungan nitrous oxide ini juga dikenal sebagai gas tertawa. Karena efek anestesi dan pereda nyerinya, gas tertawa digunakan dalam dunia medis, terutama kedokteran gigi. Jika digunakan dalam jangka pendek dan di bawah pengawasan medis, gas ini dianggap relatif aman.

Topik Artikel :
Selebgram Narkoba Gas Viral
