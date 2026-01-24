Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Foto Jenazah Lula Lahfah Tersebar, Awkarin: Tolong Report!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |08:43 WIB
Viral Foto Jenazah Lula Lahfah Tersebar, Awkarin: Tolong Report!
Viral Foto Jenazah Lula Lahfah Tersebar, Awkarin: Tolong Report! (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Meninggalnya selebgram Lula Lahfah menyisakan duka mendalam bagi kerabat hingga warganet. Sahabat Lula sekaligus selebgram Karin Novilda alias Awkarin turut berduka atas kepergian perempuan berusia 26 tahun tersebut.

Di tengah suasana duka, Karin meminta warganet untuk berhenti mengunggah dan menyebarkan foto-foto jenazah Lula Lahfah di media sosial yang belakangan tersebar luas.

“Yang bisa kalian bantu adalah doa dan tolong report any content atau foto yang nyebarin almarhumah,” tulis Karin melalui akun Instagram @narinkovilda, Sabtu (24/1/2026).

Karin mengaku geram mengetahui masih banyak warganet yang menyebarluaskan foto jenazah sahabatnya tersebut. Tak hanya itu, ia juga menyoroti adanya asumsi liar terkait penyebab kematian Lula, termasuk dugaan overdosis yang beredar di media sosial.

Mengetahui hal tersebut, Karin meminta warganet untuk tidak lagi berasumsi dan menyebarkan informasi simpang siur mengenai kematian Lula Lahfah.

Telusuri berita women lainnya
