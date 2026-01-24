Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Profil Lula Lahfah, Kekasih Reza Arap yang Meninggal Dunia di Usia 26 Tahun

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |10:34 WIB
Profil Lula Lahfah, Kekasih Reza Arap yang Meninggal Dunia di Usia 26 Tahun
Profil Lula Lahfah, Kekasih Reza Arap yang Meninggal Dunia di Usia 26 Tahun (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Media sosial dikejutkan dengan kabar meninggalnya influencer Lula Lahfah. Selebgram sekaligus kekasih Reza Arap ini dikabarkan meninggal dunia pada Jumat, 23 Januari 2026.

Kabar tersebut beredar luas di media sosial dan menghebohkan warganet. Diketahui, Lula tutup usia akibat henti jantung pada usia 26 tahun.

Profil Lula Lahfah

Lula Lahfah merupakan selebgram Tanah Air yang dikenal luas, khususnya di kalangan anak muda. Perempuan kelahiran Jakarta, 17 Juli 1999, ini memulai karier sebagai influencer di Instagram.

Lula mulai aktif berkarya di dunia hiburan sejak 2013. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari Feroz Marikar dan Tatu Yulyanah. Lula memiliki seorang kakak perempuan bernama Farah Dibba Shavira serta seorang adik laki-laki bernama Shaquille Sultan Pahlevi.

Di bidang pendidikan, Lula menempuh pendidikan menengah di Mahatma Gandhi School dan melanjutkan kuliah di Universitas Pelita Harapan. Namun, fokusnya kemudian lebih tertuju pada karier di industri hiburan.

Lula juga dikenal aktif di berbagai platform media sosial, seperti Instagram (@lulalahfah) dan TikTok (@lulahfah). Melalui akun-akun tersebut, ia kerap membagikan konten lifestyle, kecantikan, fashion, hingga aktivitas kesehariannya.

Lula memulai langkah di dunia musik dengan merilis single pertamanya berjudul Pergi pada 2013. Ia kemudian mencoba genre berbeda melalui lagu Panjat Sosial (2016) yang dibawakan bersama Roy Ricardo dan Gaga Muhammad.

