HOME WOMEN LIFE

Potret Ridwan Kamil Asyik Main Padel di Bali Usai Bercerai dengan Atalia Praratya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |16:26 WIB
Potret Ridwan Kamil Asyik Main Padel di Bali Usai Bercerai dengan Atalia Praratya
Potret Ridwan Kamil Asyik Main Padel di Bali Usai Bercerai dengan Atalia Praratya (Foto: TikTok)
JAKARTA – Potret Ridwan Kamil asyik bermain padel di Bali usai bercerai dengan Atalia Praratya viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan Ridwan Kamil sedang berada di pinggir lapangan padel.

Dalam rekaman yang beredar, Ridwan Kamil tampak mengenakan kaus olahraga berwarna biru. Ia terlihat duduk santai di pinggir lapangan sambil memainkan ponselnya.

Sebuah akun TikTok @moonel12 membagikan momen tersebut. Dalam unggahan itu, Ridwan Kamil tampak mengenakan setelan olahraga lengkap saat berada di lapangan padel di Bali.

“Di saat isu tentang dirinya ramai belakangan ini, Ridwan Kamil terlihat bermain padel di Bali,” tulis akun tersebut.

Unggahan itu pun ramai dibicarakan dan menuai beragam komentar dari warganet. Salah satu komentar yang menarik perhatian netizen adalah terkait aktivitas Ridwan Kamil setelah bercerai.

