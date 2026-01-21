Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Nathalie Holscher Lupa Mute Live saat Angkat Telepon Cowok, Netizen Heboh

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |11:59 WIB
Viral Nathalie Holscher Lupa Mute Live saat Angkat Telepon Cowok, Netizen Heboh
Viral Nathalie Holscher Lupa Mute Live saat Angkat Telepon Cowok, Netizen Heboh (Foto: TikTok)
JAKARTA - Mantan istri komedian Sule, Nathalie Holscher, mendadak menjadi perbincangan publik karena aksinya saat siaran langsung (live) di TikTok bocor ke penonton. Awalnya, Nathalie melakukan siaran langsung seperti biasa, kemudian ia tampak menerima telepon dari seseorang.

Nathalie diduga lupa mematikan mikrofon ponselnya saat menerima panggilan tersebut hingga suara pria dalam sambungan telepon terdengar jelas oleh para penonton live streaming. Dalam siaran langsung itu, Nathalie terlihat sedang berdandan mengenakan tank top dress berwarna putih.

Dalam percakapan yang terdengar di tayangan tersebut, suara pria yang menelepon Nathalie melontarkan beberapa kalimat, salah satunya, “Nanti tidur di kamar aku aja.” Percakapan itu ditanggapi dengan santai oleh Nathalie sebelum akhirnya menutup telepon.

Setelah panggilan ditutup, ekspresi Nathalie berubah menjadi terkejut sekaligus panik. Ia baru menyadari lupa mematikan mikrofon siaran langsung sehingga percakapannya dengan pria tersebut terdengar oleh penonton live.

“Hah?! Cek, ada suaraku nggak?” ujarnya panik.

Rekaman layar siaran langsung itu pun beredar di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun TikTok @syoulanda13. Warganet kemudian memberikan beragam komentar pada video tersebut.

Namun, tak disangka, sejumlah warganet menduga Nathalie hanya berpura-pura terkejut. Mereka menilai kejadian tersebut sengaja disetting oleh Nathalie, namun tidak berhasil mengelabui penonton.

