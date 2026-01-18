Advertisement
HOME WOMEN FOOD

3 Makanan Berkuah Ini Bisa Tingkatkan Imun di Musim Hujan

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |13:02 WIB
3 Makanan Berkuah Ini Bisa Tingkatkan Imun di Musim Hujan
3 Makanan Berkuah Ini Bisa Tingkatkan Imun di Musim Hujan. (Foto : Freepik)
JAKARTA - Musim hujan biasanya juga diikuti dengan rasa lapar. Hal ini wajar asalkan diimbangi dengan asupan kuliner yang bergizi.  

Musim hujan memang identik dengan lapar. Ini bisa menjadi momen untuk mengisi pertahanan tubuh agar terhidar dari flu dan batuk, akibat perubahan suhu dan daya tahan tubuh yang menurun.

makanan berkuah

Untuk menjaga imunitas, mengonsumsi makanan berkuah yang hangat dan bergizi bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat.

Makanan berkuah tidak hanya membantu menghangatkan tubuh, tetapi juga dapat menjadi sumber nutrisi penting jika dipadukan dengan bahan yang tepat. Beberapa menu berkuah bahkan kini dikemas secara modern dan digemari masyarakat, mulai dari steamboat hingga ramen.

Telusuri berita women lainnya
