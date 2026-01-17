Wisata Religi Masjid Keramat Luar Batang Diserbu Peziarah di Libur Panjang Isra Miraj

JAKARTA – Wisata religi Masjid Jami Keramat Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, mulai diserbu para peziarah pada masa libur panjang Isra Miraj, Sabtu (17/1/2026).

Terpantau, para peziarah baik lokal maupun dari luar daerah terus berdatangan sejak pagi hari. Mereka datang ke Masjid Keramat Luar Batang untuk menikmati suasana dan kemegahan salah satu masjid bersejarah di Jakarta Utara ini.

Selain itu, arus peziarah juga terus mengalir mendatangi makam Al-Habib Husein bin Abubakar Al-Aydarus yang sudah dikenal luas oleh berbagai kalangan masyarakat, sekaligus sebagai pendiri Masjid Keramat Luar Batang.

Salah satunya adalah Heni, peziarah asal Sawangan, Depok, yang sengaja mengisi libur Isra Mikraj dengan berziarah ke beberapa makam wali, termasuk makam Al-Habib Husein bin Abubakar Al-Aydarus di Masjid Keramat Luar Batang.

“Ziarah dari pengajian, iya, Isra Mikraj. Sebelumnya sudah dari Tanjung Priok, dari Mbah Priok, terus ke Luar Batang, nanti ke Bogor,” kata Heni saat diwawancarai usai ziarah di Masjid Keramat Luar Batang.