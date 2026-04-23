Kronologi Ruben Onsu Diduga Kena Tipu Miliaran Rupiah Gara-Gara Bisnis Mukena

JAKARTA - Kronologi Ruben Onsu diduga menjadi korban penipuan hingga miliaran rupiah terkait bisnis mukena. Mantan suami Sarwendah tersebut diduga menjadi korban penipuan berkedok kerja sama produksi mukena dengan nilai mencapai Rp5,5 miliar.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkap modus operandi yang dilakukan oleh terduga pelaku berinisial PS.

Menurut Minola, kasus ini bermula dari perkenalan kliennya dengan terduga pelaku melalui seorang rekan, beberapa bulan sebelum momentum Lebaran.

“Karena mendekati Lebaran, Ruben melihat ini sebagai peluang bisnis yang bagus,” ujar Minola Sebayang saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Kronologi Penipuan

Minola menjelaskan, pelaku meyakinkan Ruben bahwa ia dapat memfasilitasi produksi mukena dalam skala besar melalui PT Venteny Fortuna Indo.