Ruben Onsu Latihan Diving untuk Persiapan 17 Agustus 2025, Curi Perhatian Warganet!

JAKARTA – Ruben Onsu latihan diving untuk persiapan 17 Agustus 2025, curi perhatian warganet! Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada 17 Agustus 2025, berbagai persiapan mulai dilakukan oleh masyarakat dari berbagai kalangan.

Tak hanya instansi pemerintahan dan komunitas pecinta alam, kalangan selebritas Tanah Air pun ikut menyemarakkan momen sakral ini dengan cara unik dan inspiratif.

Salah satunya datang dari Ruben Samuel Onsu, atau yang lebih dikenal sebagai Ruben Onsu. Sosok multitalenta ini dikenal sebagai artis, pembawa acara, sekaligus pengusaha sukses, salah satunya adalah ONSEA Official.

ONSEA sendiri bergerak di bidang kesehatan dengan fokus pada produk-produk berbasis postbiotik yang mendukung gaya hidup sehat masyarakat Indonesia.

Di tengah kesibukannya sebagai entertainer dan pengusaha, Ruben mendadak mencuri perhatian warganet lewat aktivitas barunya yang tak biasa, yakni latihan diving atau menyelam. Aktivitas ini bukan sekadar hobi dadakan, melainkan bagian dari persiapan untuk terlibat dalam sebuah momen spesial menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80.

Dalam beberapa unggahan media sosial, ayah tiga anak ini tampak antusias dan serius menjalani pelatihan menyelam dengan peralatan lengkap.

Dalam unggahan terbarunya di media sosial, Ruben Onsu tampak tengah bersiap menjalani latihan diving setelah satu tahun tidak turun ke air. Ia terlihat mengenakan perlengkapan selam lengkap dan didampingi oleh beberapa anggota tim profesional. Latihan ini dilakukan sebagai persiapan khusus, lantaran Ruben dipercaya untuk menjalankan misi spesial pada Hari Kemerdekaan nanti.

Diketahui, Ruben mendapatkan kehormatan dari Seaworld Ancol Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih tepat pada 17 Agustus 2025 di dalam kolam hiu. Kesempatan langka tersebut membuat Ruben merasa bangga sekaligus antusias untuk memberikan yang terbaik.

“Alhamdulillah saya sudah ada lisensi Advance Open Water jadi tidak sulit, yang sedikit deg-degan ada di kolam hiu. Jujur senang banget dikasih kesempatan sebesar ini, insyaallah saya bisa menjalankannya,” tulis Ruben dalam unggahannya.