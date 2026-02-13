Momen Ruben Onsu Masih Menangis di Depan Kakbah Meski Sudah Tiga Kali Umrah

JAKARTA - Presenter Ruben Onsu membagikan pengalaman spiritual sepulang umrah untuk yang ketiga kalinya. Meski bukan pengalaman perdana, mantan suami Sarwendah itu mengaku perjalanannya masih terasa sangat emosional.

"Ya alhamdulillah berjalan lancar umrahnya, sesuai dengan yang kita panjatkan. Ya doakan semua yang aku jalani semuanya diijabah Allah," kata Ruben Onsu saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, belum lama ini.

Ruben mengaku menjalani umrah selama sembilan hari bersama Aditya Gumay, sahabat sekaligus sutradara yang berperan penting bagi kariernya.

"Emang paling lamanya di Mekkah, di Madinah aku cuma sebentar," jelas Ruben Onsu.

"Dan ya sudah nggak ada lagi (kegiatan lain), cuma turun, shalat, turun, shalat, gitu-gitu saja. Waktunya sudah di situ doang. Jadi di Madinahnya cuma pendek banget," imbuhnya.