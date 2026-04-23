Klarifikasi Azizah Salsha Usai Dihujat Netizen Internasional soal Ditolak Foto Harry Styles

JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha kembali buka suara usai momen dirinya ditolak berfoto dengan Harry Styles viral di media sosial. Lewat Instagram Story, Zize menegaskan bahwa ia tidak merasa sedih meski tidak mendapat foto bersama sang idola.

Zize mengatakan, momen bisa bertemu tanpa sengaja saja sudah membuatnya sangat senang. Apalagi, ia mengidolakan Harry Styles sejak masih kecil.

“Guys aku upload karena aku happy banget. Aku Directioners sejak bocil, jadi ditolak foto pun nggak sedih atau apa. Udah happy banget ketemu sama Harry dan interaksi,” tulisnya.

Ia bahkan mengaku masih belum bisa melupakan momen tersebut.

“Still can’t get over it,” tambahnya.

Sebelumnya, momen Zize ditolak berfoto oleh Harry Styles ramai diperbincangkan di platform X. Banyak warganet menyoroti interaksi keduanya, bahkan hingga menjadi perbincangan netizen internasional.

Namun, sejumlah pengguna media sosial menilai penolakan tersebut sebagai hal yang wajar, mengingat kondisi sang artis yang kemungkinan tidak sedang dalam situasi kerja.