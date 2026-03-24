Potret Kedekatan Azizah Salsha dan Nadif Zahiruddin Rayakan Lebaran 2026

JAKARTA – Momen Idul Fitri 2026 kembali menghadirkan cerita menarik dari dunia selebritas. Kali ini, sorotan tertuju pada kedekatan Azizah Salsha dan Nadif Zahiruddin yang terlihat semakin hangat saat perayaan Lebaran.

Bukan sekadar tampil bersama di ruang publik, kedekatan keduanya justru terlihat dari momen yang lebih personal. Dalam unggahan di kanal eksklusif Azizah, Nadif tampak sudah sangat akrab dengan lingkungan keluarga sang selebgram.

Dalam potret yang beredar, Nadif terlihat santai berada di ruang keluarga. Ia duduk di sofa sambil bermain PlayStation bersama saudara Azizah. Ekspresi rileks dan senyumnya memberi kesan bahwa ia sudah tidak lagi dianggap sebagai orang luar.

Menariknya, dalam momen tersebut juga terlihat kehadiran Andre Rosiade bersama istrinya yang berada tak jauh dari Nadif. Kehadiran keluarga inti ini semakin menguatkan dugaan bahwa hubungan mereka telah memasuki tahap yang lebih serius.