Azizah Salsha Tampil di JFW 2026, Netizen Ancam Boikot Brand

JAKARTA - Sorotan penonton Jakarta Fashion Week 2026 tertuju pada Azizah Salsha yang mengenakan pakaian sportwear dari brand Erspo. Akun resmi TikTok @erspo.official juga sempat mengunggah video Azizah Salsha catwalk di panggung JFW 2026 dan berujung menuai kritik warganet.

Dalam video tampak Azizah Salsha tampil membawakan koleksi Erspo dengan gaya yang mewakili olahraga padel. Azizah tampak mengenakan tank top putih yang dipadukan dengan rok mini hijau toska.

Ia tampak mengenakan kaus kaki panjang, sepatu putih, serta raket padel di tangan. Namun, penampilannya justru menuai hujatan.

Warganet menyayangkan Erspo masih mengajak Azizah Salsha untuk bekerja sama di tengah berbagai huru-hara yang dibuatnya. Mereka kecewa Erspo tidak menerapkan cancel culture, yaitu berhenti memberi panggung bagi Azizah Salsha.

Karena kesal, warganet bahkan mengancam untuk memboikot produk Erspo karena masih menampilkan Azizah Salsha. Beberapa dari mereka juga membandingkan cancel culture yang diterapkan pada selebgram Julia Prastini alias Jule yang belakangan ini di-cancel beberapa brand dari kontrak kerja sama.

Warganet merasa ada ketidakadilan meskipun kesalahan yang dilakukan Jule dan Azizah dianggap serupa, yaitu perselingkuhan. Ada pula yang menduga bahwa Erspo tetap mengajak Azizah bekerja sama lantaran ayahnya, Andre Rosiade, punya pengaruh yang kuat.

“Erspo pengen diboikot ya??!!” tulis akun dumpfirr.