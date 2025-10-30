Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Azizah Salsha Tampil di JFW 2026, Netizen Ancam Boikot Brand

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |07:38 WIB
Azizah Salsha Tampil di JFW 2026, Netizen Ancam Boikot Brand
Azizah Salsha Tampil di JFW 2026, Netizen Ancam Boikot Brand (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sorotan penonton Jakarta Fashion Week 2026 tertuju pada Azizah Salsha yang mengenakan pakaian sportwear dari brand Erspo. Akun resmi TikTok @erspo.official juga sempat mengunggah video Azizah Salsha catwalk di panggung JFW 2026 dan berujung menuai kritik warganet.

Dalam video tampak Azizah Salsha tampil membawakan koleksi Erspo dengan gaya yang mewakili olahraga padel. Azizah tampak mengenakan tank top putih yang dipadukan dengan rok mini hijau toska.

Ia tampak mengenakan kaus kaki panjang, sepatu putih, serta raket padel di tangan. Namun, penampilannya justru menuai hujatan.

Warganet menyayangkan Erspo masih mengajak Azizah Salsha untuk bekerja sama di tengah berbagai huru-hara yang dibuatnya. Mereka kecewa Erspo tidak menerapkan cancel culture, yaitu berhenti memberi panggung bagi Azizah Salsha.

Karena kesal, warganet bahkan mengancam untuk memboikot produk Erspo karena masih menampilkan Azizah Salsha. Beberapa dari mereka juga membandingkan cancel culture yang diterapkan pada selebgram Julia Prastini alias Jule yang belakangan ini di-cancel beberapa brand dari kontrak kerja sama.

Warganet merasa ada ketidakadilan meskipun kesalahan yang dilakukan Jule dan Azizah dianggap serupa, yaitu perselingkuhan. Ada pula yang menduga bahwa Erspo tetap mengajak Azizah bekerja sama lantaran ayahnya, Andre Rosiade, punya pengaruh yang kuat.

“Erspo pengen diboikot ya??!!” tulis akun dumpfirr.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/612/3173515/pratama-0jUd_large.jpg
Instagram Pratama Arhan Diserbu Usai Resmi Cerai, Netizen: Duda Premium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165484/azizah-8UwT_large.jpg
Apakah Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dulunya Dijodohkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165457/zize-EaTO_large.jpg
3 Potret Hangat Kemesraan Pratama Arhan dan Azizah Salsha Kini Tinggal Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/612/3165451/philo-Kpz9_large.jpg
Profil Philo Paz Armand, Mantan Pacar Azizah Salsha yang Terciduk Main Padel Bareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/612/3165354/azizah-3uf4_large.jpg
Tanggal Berapa Pratama Arhan Gugat Cerai Azizah Salsha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/612/3165325/zize-rAPC_large.jpg
Berapa Lama Usia Pernikahan Pratama Arhan dan Azizah Salsha?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement