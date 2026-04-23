Rossa Bantah Isu Gagal Oplas: Emang Aku Sejelek Itu Ya?

JAKARTA - Penyanyi Rossa akhirnya buka suara terkait isu gagal operasi plastik yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam podcast bersama Ivan Gunawan, Rossa menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

Ia bahkan membantah isu tersebut dengan menunjukkan aktivitas padat yang dijalaninya, sehingga tidak memungkinkan untuk menjalani operasi plastik yang membutuhkan waktu pemulihan.

“Kalau misalnya operasi itu kan butuh waktu untuk downtime. Bisa sebulan, dua bulan. Sedangkan aku setiap hari Senin ada di TV secara live,” ujar Rossa.

Meski berusaha tidak ambil pusing terhadap isu yang beredar, Rossa mengakui sempat terdampak secara emosional. Ia bahkan sempat meragukan dirinya sendiri akibat berbagai komentar negatif yang diterimanya.

“Ada saatnya aku sempat percaya, ‘Eh, emang aku sejelek itu ya?’ Astaghfirullah, sumpah bener,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Rossa juga sempat merasa tidak layak tampil di layar kaca karena hujatan yang diterimanya, padahal ia telah berkarier hampir tiga dekade di industri hiburan.

Namun, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup dan kariernya. Rossa juga berusaha untuk tidak terlalu memikirkan opini publik yang tidak bisa ia kendalikan.