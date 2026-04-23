Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Rossa Bantah Isu Gagal Oplas: Emang Aku Sejelek Itu Ya?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |10:36 WIB
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Rossa akhirnya buka suara terkait isu gagal operasi plastik yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam podcast bersama Ivan Gunawan, Rossa menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

Ia bahkan membantah isu tersebut dengan menunjukkan aktivitas padat yang dijalaninya, sehingga tidak memungkinkan untuk menjalani operasi plastik yang membutuhkan waktu pemulihan.

“Kalau misalnya operasi itu kan butuh waktu untuk downtime. Bisa sebulan, dua bulan. Sedangkan aku setiap hari Senin ada di TV secara live,” ujar Rossa.

Meski berusaha tidak ambil pusing terhadap isu yang beredar, Rossa mengakui sempat terdampak secara emosional. Ia bahkan sempat meragukan dirinya sendiri akibat berbagai komentar negatif yang diterimanya.

“Ada saatnya aku sempat percaya, ‘Eh, emang aku sejelek itu ya?’ Astaghfirullah, sumpah bener,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Rossa juga sempat merasa tidak layak tampil di layar kaca karena hujatan yang diterimanya, padahal ia telah berkarier hampir tiga dekade di industri hiburan.

Namun, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai bagian dari perjalanan hidup dan kariernya. Rossa juga berusaha untuk tidak terlalu memikirkan opini publik yang tidak bisa ia kendalikan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement