HOME WOMEN FASHION

Rossa Nyanyi di Upacara Istana Merdeka, Pakai Suntiang dan Baju Adat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 17 Agustus 2025 |10:02 WIB
Rossa Nyanyi di Upacara Istana Merdeka, Pakai Suntiang dan Baju Adat (Foto: Okezone)
Rossa Nyanyi di Upacara Istana Merdeka, Pakai Suntiang dan Baju Adat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Rossa turut mengisi acara di Upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Dalam kesempatan ini, pelantun Pudar itu menyanyikan sejumlah lagu kebangsaan dan ikut membakar semangat para hadirin upacara.

Rossa membuka penampilannya dengan lagu Indonesia Pusaka. Ia membawakan lagu ini dengan penuh penghayatan dan syahdu.

Rossa tampil memukau dengan baju adat dan suntiang besar di kepalanya. Terlihat Rossa mengenakan baju kurung adat Minang bernuansa merah marun. Suntiang berwarna silver juga mempertegas penampilan busana adatnya di atas panggung Istana Negara ini.

rossa

Suara merdunya pun berhasil membius para tamu undangan yang menyaksikan penampilannya di atas panggung. Ia menyanyikannya dengan epik dan penuh rasa.

Tak hanya Rossa, penyanyi Cakra Khan dan Isyana Sarasvati juga mengisi acara di Upacara HUT ke-80 RI ini. Di atas panggung Istana Negara, Cakra Khan dan Isyana berduet membawakan sederet lagu kebangsaan.

 

