HOME WOMEN MOM AND KIDS

Viral! Bocah 5 Tahun Tewas Terjepit Travelator di Resor Ski Jepang

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |08:05 WIB
Viral! Bocah 5 Tahun Tewas Terjepit Travelator di Resor Ski Jepang
Viral! Bocah 5 Tahun Tewas Terjepit Travelator di Resor Ski Jepang (Foto: Kyodo)
JAKARTAViral sebuah insiden tragis terjadi di sebuah resor ski di Otaru, Hokkaido, Jepang bagian utara. Seorang bocah laki-laki berusia lima tahun meninggal dunia setelah tangan kanannya terjepit di sebuah moving walkway atau travelator.

Petugas pemadam kebakaran menerima panggilan darurat sekitar pukul 10.00 pagi dari ibu korban. Ia melaporkan bahwa anaknya terjebak di jalur travelator tersebut.

Korban bernama Hinata Goto, bocah asal Sapporo. Hinata disebut terjatuh saat mencoba turun dari walkway yang menghubungkan area parkir dengan lereng ski di resor tersebut.

Travelator itu tidak dilengkapi pegangan tangan, sehingga menyulitkan pengguna, terutama anak-anak. Pihak pengelola resor menyampaikan bahwa fungsi penghentian darurat otomatis pada walkway tersebut tidak aktif secara otomatis saat tangan bocah itu terjepit.

Akibatnya, ibu Hinata harus menekan tombol darurat secara manual untuk menghentikan alat tersebut. Padahal, sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan rutin pada hari yang sama sebelum insiden terjadi.

